قصف صاروخي تنفذه القوات التركية على مداخل عين عيسى وقرية بريفها

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد عصر اليوم الثلاثاء، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية، على قرية صيدا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف عين عيسى الشمالي، شمالي الرقة، كما سقطت قذائف أطلقتها القوات التركية على مداخل ناحية عين عيسى، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، على قرية سلوم الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف عين عيسى، شمالي الرقة، دون أن ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.