قصف صاروخي طال مناطق في “جبل الزاوية” جنوب إدلب.. تزامنا مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، تحليق مكثف لطيران الاستطلاع منذ ساعات المساء وحتى صباح اليوم فوق مناطق ريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مناطق فليفل وسفوهن والفطيرة وكنصفرة ومعربليت في “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي.

وكان المرصد السوري، قد أشار صباح الأمس، إلى أن، هدوءاً حذراً يسود عموم منطقة “بوتين – أردوغان”، منذ ما بعد منتصف ليل السبت – الأحد، تخلله استهدافات متبادلة على محوري البارة وفليفل بريف إدلب الجنوبي، بين قوات النظام من جهة، والفصائل من جهة أخرى، ولا أنباء عن إصابات نتيجة ذلك.