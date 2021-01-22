قصف صاروخي متبادل بين الفصائل وقوات النظام شهدته محاور ريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، قصفًا صاروخيًا متبادلًا شهدته محاور جبل الزاوية في ريف إدلب، بين الفصائل الجهادية والمقاتلة من جهة، وقوات النظام من جهة أُخرى، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، كما استهدفت قوات النظام قرية مجدليا بريف إدلب الشرقي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق من اليوم استنفاراً أمنياً لهيئة “تحرير الشام” في محافظة إدلب، تمثل بتعزيز حواجزها بالعناصر والتدقيق على حركة المدنيين على كافة الحواجز، لأسباب غير معلومة حتى اللحظة.