قصف صاروخي متبادل بين القوات التركية وقوات سوريا الديمقراطية على محاور بمنطقة عين عيسى شمالي الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عمليات قصف صاروخي تنفذها قوات سوريا الديمقراطية، مستهدفة مواقع وتمركزات للفصائل الموالية لأنقرة في محيط قرية صيدا بريف عين عيسى شمالي الرقة، وردت القوات التركية بقصف مماثل استهدف مواقع لقسد في المنطقة، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري وثق قبل 3 أيام، مقتل 31 من الفصائل الموالية لأنقرة جراء انفجار ألغام بعد عملية تسلل لهم إلى قرية معلق بمحيط عين عيسى، حيث كانت قسد نصبت كمين لهم عبر زرع ألغام والانسحاب من القرية.

يذكر أن هذه هي أكبر حصيلة خسائر بشرية لمقاتلي الفصائل الموالية لأنقرة في عملية واحد، وذلك منذ سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها على تل أبيض وريفها، أي منذ عملية “نبع السلام” العسكرية قبل أكثر من 13 شهراً.