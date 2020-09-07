قصف صاروخي متبادل بين قوات النظام والفصائل تشهده محاور “جبل الزاوية” في ريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام منذُ ساعات الصباح الأولى استهدف كل من قوقفين والحلوبة والبارة وسفوهن وكفرعويد وفليفل والفطيرة في “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي، بالإضافة إلى استهداف مدينة أريحا، تزامنا مع قيام الفصائل الجهادية والمقاتلة باستهداف مواقع النظام في مدينة كفرنبل جنوب إدلب، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ونشر المرصد السوري مساء الأمس، أن قوات النظام جددت قصفها المدفعي على مواقع في قرى سفوهن والفطيرة والبارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع استهدافات متبادلة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة والإسلامية من جهة أخرى، على محور الفطيرة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.