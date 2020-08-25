قصف صاروخي متبادل بين قوات النظام والفتح المبين على عدة محاور في “جبل الزاوية” جنوب إدلب

قصف صاروخي متبادل بين قوات النظام والفتح المبين على عدة محاور في “جبل الزاوية” جنوب إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً مكثفاً نفذته قوات النظام البرية طال مناطق متفرقة من “جبل الزاوية” في ريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع قصف صاروخي نفذته فصائل “الفتح المبين” على مواقع النظام في “جبل الزاوية”، وسط تحليق متواصل لطائرات الاستطلاع الروسية في أجواء المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحليق مكثف لطائرات الروس الحربية في أجواء محافظة إدلب، تزامنا مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، يأتي ذلك بعد استهداف الدورية الروسية – التركية بقذيفة من نوع “RBG” عند وصولها محيط أورم الجوز غرب إدلب، ما أدى لإعطاب مدرعة روسية وإصابة جنديين من القوات الروسية.

فيما تبنت مجموعة تطلق على نفسها “كتائب خطاب الشيشاني” الاستهداف الأخير للقوات الروسية، وسبق أن تبنت تلك الكتائب الاستهدافات السابقة للدوريات الروسية – التركية على طريق “M4″، دون معرفة تبعية تلك الجهة حتى اللحظة.