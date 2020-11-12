قصف صاروخي متبادل بين قوات النظام وفصائل الفتح المبين على محاور جبل الزاوية جنوبي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً متبادلاً بين قوات النظام من جهة، وفصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” من جهة أُخرى، على محاور جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط قذائف صاروخية، أطلقتها قوات النظام بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، على أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وبينين والحلوبة الواقعة ضمن ريف إدلب الجنوبي، وسط تحليق لطائرات استطلاع روسية في أجواء المنطقة.