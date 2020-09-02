قصف صاروخي متبادل تشهده محاور جنوب إدلب.. تزامنا مع استهداف بري يطال محاور ضمن”جبل التركمان” شمال اللاذقية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً مكثفاً تنفذه قوات النظام على كل من كفرعويد وبليون وسفوهن والفطيرة في “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع قصف صاروخي نفذته هيئة “تحرير الشام” على مواقع النظام في “جبل شحشبو”، كما استهدفت قوات النظام بعشرات القذائف الصاروخية محاور الصراف وكلز في “جبل التركمان” شمالي اللاذقية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، اشتباكات على محور تقاد وكفرتعال بريف حلب الغربي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل وهيئة تحرير الشام من جانب آخر، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، دون معلومات عن خسائر بشرية، في حين جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على ريف إدلب الجنوبي، مستهدفة مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وكفرعويد وبينين والرويحة وفليفل وبليون.