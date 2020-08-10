قصف صاروخي متبادل تشهده مناطق في “جبل الزاوية”.. تزامنا مع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الفصائل وقوات النظام

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً متبادلاً، شهدته محاور البارة ودير سنبل وكنصفرة في “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي، بين الفصائل وقوات النظام في ريف إدلب الجنوبي، تزامنا ذلك مع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة دارت بين الفصائل الجهادية والمقاتلة من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى على محور البارة، دون معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين، قصفاً مكثفاً بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية، تنفذه قوات النظام على مناطق في كل من دير سنبل وكنصفرة والحلوبة و ومحيط البارة والفطيرة وسفوهن وفليفل بريف إدلب الجنوبي، ودوير الأكراد والسرمانية بسهل الغاب شمال غرب حماة، بالإضافة لمحاور في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.