قصف صاروخي مكثف تنفذه قوات النظام على مناطق في سهل الغاب بريف حماة الغربي تزامنًا مع قصف طال مناطق في جبل الزاوية جنوبي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، خلال اليوم قصفًا صاروخيًا مكثفًا نفذته قوات النظام البرية على مناطق الزيارة ودوير الأكراد والقاهرة وخربة الناقوس والقرقور في سهل الغاب غربي حماة، تزامنًا مع قصف صاروخي طال عدة مناطق من جبل الزاوية جنوبي إدلب، ولم ترد معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري في وقت سابق من اليوم، إلى أن، اشتباكات بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة دارت عند منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، وفصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” من طرف آخر، على محاور التماس بريف سراقب الغربي، ضمن القطاع الشرقي من الريف الإدلبي، وسط استنفار للقوات التركية المتواجدة في المنطقة هناك، على صعيد متصل قصفت قوات النظام أماكن في الفطيرة وسفوهن وفليفل ومناطق أخرى.