قصف صاروخي مكثف منذ الصباح يستهدف ريف عين عيسى من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: تواصل القوات التركية وفصائل غرفة عمليات “نبع السلام” الموالية لها، قصفها الصاروخي على محاور المشيرفة وجهبل شمال شرق عين عيسى، بريف الرقة الشمالي، وذلك منذ صباح اليوم السبت، حيث كان المرصد السوري رصد منذ ساعات، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها، على محوري المشيرفة وجهبل بريف عين عيسى الشمالي الشرقي، ضمن القطاع الشمالي من الريف الرقاوي، حيث تتواجد قوات سوريا الديمقراطية على خطوط التماس هناك، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

ونشر المرصد السوري مساء الأمس، أن مجموعات من القوات التركية والفصائل الموالية لها، حاولت التسلل إلى قرية المشيرفة الاستراتيجية بريف عين عيسى الشمالي الشرقي في محافظة الرقة، في حين دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين العناصر المتسللة من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، تزامناً مع قصف بري مكثف بين الطرفين، فيما وردت معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية جراء القصف العنيف.

وتعد قرية المشيرفة استراتيجية لوقوعها قرب الطريق الدولي حلب-الحسكة “m4″، حيت تحاول القوات التركيا الوصول إليه وقطعه.