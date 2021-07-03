قصف صاروخي من قِبل الفصائل الموالية لتركيا طال الريف الغربي لمدينة منبج تزامنًا مع اشتباكات دارت في محاور المنطقة 

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفًا صاروخيًا مكثفًا نفذته الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، استهدف ريف ناحية العريمة الغربي والشمالي في الريف الغربي لمدينة منبج، تزامن ذلك مع اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة اندلعت على محاور الدندنية والجاموسية بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات “مجلس منبج العسكري” من جهة أُخرى، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان قد أشار أمس الأول، إلى مقتل 3 عناصر من فرقة السلطان مراد الموالية لتركيا، وأصيب 2 آخران بجروح متفاوتة، نتيجة تسللهم إلى مواقع مجلس منبج العسكري على محور قرية الشيخ ناصر شمال غرب منبج.

بالتوازي مع ذلك، دارت اشتباكات بين عناصر مجلس منبح العسكري من جهة، والفصائل الموالية لتركيا على المحاور القريبة من قرية الشيخ ناصر، وسط استمرار الاشتباكات المتقطعة حتى وقت متأخر من مساء اليوم الخميس.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في ذات اليوم سقوط نحو 15 قذيفة صاروخية على قرية عون الدادات الواقعة في الريف الشمالي لمدينة منبج، بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، مصدرها القاعدة التركية في منطقة توخار، مما أدى إلى إصابة امرأتين بجروح خطيرة، جرى نقلهم إلى مشافي مدينة منبج في ريف حلب الشرقي.