قصف صاروخي من قِبل القوات التركية والفصائل الموالية لها على المحاور الشرقية لعين عيسى وقوات سوريا الديمقراطية والنظام يردان باستهداف مواقع الأولى

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، قصف صاروخي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية على المحاور الشرقية لناحية عين عيسى في الريف الشمالي لمحافظة الرقة، تبعه قصف صاروخي من قِبل قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الفصائل والقوات التركية في المنطقة، رداً على قصف القوات التركية والفصائل الموالية لها، دون تسجيل سقوط أضرار بشرية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان كان أشار في الـ 22 من فبراير / شباط المنصرم، إلى احتراق سيارة تابعة لقوات النظام، بالإضافة إلى جرح عنصر جراء القصف الصاروخي الذي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على تمركزات النظام في محيط صوامع عين عيسى شمالي الرقة.