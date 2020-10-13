قصف صاروخي من قِبل القوات التركية وفصائل “الجيش الوطني” يطال مناطق ريف تل أبيض شمال محافظة الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم الثلاثاء، قصف صاروخي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها طال صوامع قزعلي وقرية سارونج بريف تل أبيض الغربي، في القسم الشمالي من محافظة الرقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 9 أكتوبر/ تشرين الأول، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين قوات النظام من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محور قرية سارونج بريف تل أبيض الغربي، تزامناً مع هجوم للفصائل الموالية لتركيا على مواقع قوات النظام في القرية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 6 أكتوبر الجاري، قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قرية كور حسن بريف تل أبيض الغربي.