قصف صاروخي من قِبل قوات النظام يطال مناطق متفرقة من “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام البرية، مساء اليوم، طال مناطق الفطيرة وكنصفرة والبارة في “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي، ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الاثنين، استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل وهيئة تحرير الشام من طرف آخر، على محور مرناز بريف حلب الغربي، كما جددت قوات النظام قصفها البري على بلدات وقرى ضمن ريف إدلب الجنوبي.