قصف متبادل بقذائف الهاون بين القوات التركية وجبهة الأكراد بريف الباب شرقي حلب

محافظة حلب: قصقت القوات التركية والفصائل الموالية لها بعدد من قذائف الهاون محيط قرية عريمة بريف الباب ضمن مناطق سيطرة مجلس الباب العسكري وجبهة الأكراد وثوار إدلب، فيما ردت جبهة الأكراد بقصف قاعدة للقوات التركية بقذائف الهاون في ريف الباب شرقي حلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 30 تشرين الأول الفائت، استهداف طائرة “درون” انتحارية تابعة لسلاح الجوي التركي، موقعا في قرية التوخار الواقعة في الريف الشمالي لمدينة منبج، مما أدى لإصابة مواطن بجراح، تزامن ذلك استهداف بقذائف الهاون نفذته القوات التركية والفصائل الموالية على حاجز زعتر التابع لقوات مجلس منبج العسكري في قرية عون الدادات في الريف الشمالي لمدينة منبج شرقي حلب