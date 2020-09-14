قصف متبادل بين “قسد” والقوات التركية على مواقع السيطرة في ريف تل أبيض

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف صوامع “قزعلي” ضمن نفوذ “قسد” في ريف تل أبيض الغربي، تزامناً مع قصف مدفعي من “قسد” لمواقع نفوذ القوات التركية في المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، بعد ظهر اليوم الاثنين، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها، على مناطق في قرى ابراهيم الكردي وبير كيتك و”كوبرلك وسارونج، الخاضعة لسيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية غربي تل أبيض، في ريف الرقة الشمالي، الأمر الذي أدى لمقتل عنصر من قوات النظام، وإصابة 7 آخرين بجراح متفاوتة.

ورصد المرصد السوري، بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، قصفاً صاروخياً، نفذته فصائل عاملة ضمن “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، على أماكن انتشار قوات سوريا الديمقراطية في قرية كوبرلك غربي تل أبيض في ريف الرقة الشمالي.