قصف متبادل بين “قسد” ومسلحين محليين على ضفتي نهر الفرات

محافظة دير الزور: استهدف مسلحون محليون من منطقة الشامية ضمن مناطق النظام بالأسلحة الرشاشة نقطة عسكرية لـ”قسد” في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي، حيث تبادل الطرفين الرمايات على ضفتي نهر الفرات، ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

وتشهد المنطقة الفاصلة بين ضفتي نهر الفرات بشكل متكرر عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات النظام والميليشيات المساندة لها من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى.

وأشار المرصد السوري في 22 أيار الجاري إلى أن عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، استهدفوا بـ 5 قذائف هاون محيط مدينة الميادين بالقرب من ساقية الجمعية ضمن مناطق سيطرة النظام والميليشيات الإيرانية، وأسفر القصف القصف أضرار مادية بمنازل المدنيين، بالإضافة إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين عناصر من “قسد” من جهة، ومسلحين محليين من جهة أخرى، على ضفتي الفرات.