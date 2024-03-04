قصف متبادل بين قوات النظام و”قسد” بريف دير الزور

محافظة دير الزور: استهدفت قوات النظام بالأسلحة الرشاشة مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في شرق الفرات كلا من بلدات الكمشة والشعفة والشحيل بريف دير الزور الشرقي.

من جهتها ردت قوات سوريا الديمقراطية بقصف مواقع لقوات النظام، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري في 2 آذار الجاري، إلى اندلاع اشتباكات مسلحة استخدمت فيها الرشاشات الثقيلة بين عناصر من “قسد” من جهة، ومسلحين محليين من جهة أخرى في بلدة بقرص على خطوط التماس بين الطرفين شرق دير الزور، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.