قصف متبادل واشتباكات عنيفة بين مسلحين عشائريين ينتمون لـ”فرقة الحمزات” في رأس العين “سري كانييه”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة تشهدها مدينة رأس العين (سري كانييه) الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية شمال الحسكة، بين مجموعتين من “فرقة الحمزات”، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الاقتتال يجري بين مسلحين عشائريين من الفصيل ذاته، ويستخدم الجانبان قذائف صاروخية ورشاشات ثقيلة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى اللحظة، وسط حالة ذعر بين أوساط الأهالي.

ورصد المرصد السوري قبل أيام، اشتباكات عنيفة في منطقة رأس العين (سري كانييه) بريف الحسكة الشمالي، بين عناصر من فصيل “صقور الشمال” من جهة، وعناصر من الفرقة 20 من جهة أخرى، دون معلومات حتى اللحظة عن أسباب الاشتباكات، وذلك ضمن الاقتتالات المسلحة المتواصلة بين الفصائل الموالية لتركيا.