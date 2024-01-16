قصف مدفعي متبادل بين القوات التركية وقوات مجلس منبج العسكري في الريف الحلبي

محافظة حلب: قصفت قوات مجلس منبج العسكري بالمدفعية الثقيلة قرى الياشلي والحمران وتل علي الواقعة تحت سيطرة القوات التركية بريف منبج شرقي حلب.

على صعيد متصل ردّت المدفعية التركية بقصف قرية العريمة، في حين لايزال القصف مستمرا حتى اللحظة دون ورود معلومات عن خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات.

وأشار المرصد السوري اليوم، إلى أن القوات التركية جددت قصفها المدفعي على مناطق ريف منبج، حيث قصقت بقذائف المدفعية الثقيلة قرى الفارات والدندنية وأم عدسة والصيادة وقرط يران والياني والعريمة.