قصف مكثف واشتباكات عنيفة بين قوات مجلس “منبج العسكري” وفصائل “درع الفرات” على خط الساجور بريف حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفًا صاروخيًا متبادلًا بشكل مكثف، بين قوات مجلس “منبج العسكري” و فصائل “درع الفرات” على خط الساجور في ريف منبج الشمالي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، وسط اشتباكات عنيفة بين الطرفين على محور جات صياد.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، اشتباكات بين الفصائل الموالية لأنقرة من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى على محور حزوان والدغلباش بريف مدينة الباب الغربي، شرقي حلب، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، كما قصفت القوات التركية مواقع للقوات الكردية في المنطقة، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.