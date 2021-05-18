قصف واستهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل على محاور التماس بريف حلب الغربي

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، من منطقة “خفض التصعيد”، بعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء وصباح اليوم، اشتباكات على محور ميزناز-كفرحلب بريف حلب الغربي، بين الفصائل من طرف وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، كما قصفت قوات النظام أماكن في محيط مدينة الأتارب وقرية كفرعمة غربي حلب، ومناطق أخرى في البارة والفطيرة وفليفل ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري أشار يوم أمس الأول، إلى أن طائرات حربية روسية شنت صباح الأحد، 12 غارة على الأقل على ريفي اللاذقية وإدلب، حيث استهدفت قرية البرناص ومحيطها بريف إدلب الغربي، وتلال الكبانة ضمن جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، يذكر أن البرناص فيها نقطة تركية، على صعيد متصل قصفت قوات النظام صباحاً، مناطق في محاور كبانة في جبل الأكراد، ومحاور أخرى في جبل التركمان، والعنكاوي والقاهرة والسرمانية وخربة الناقوس في سهل الغاب شمال غربي حماة.