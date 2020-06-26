قصف واستهدافات متبادلة بين قوات النظام ومجموعات جهادية في سهل الغاب شمال غرب حماة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، استهدف مناطق في الرويحة وبينين وسفوهن وفليفل والحلوبة بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، دون معلومات عن إصابات، فيما جرت استهدافات متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة، بين مجموعات جهادية من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، على محور المنارة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس الخميس، قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام والمسلحين الموالين لها، استهدف محاور قريتي الرويحة وبينين ومحيط دير سنبل والبارة في جبل الزاوية، تزامنا مع محاولة تسلل لقوات النظام على قرية بينين وذلك لليوم الثالث على التوالي.