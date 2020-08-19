قصف واستهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل على محاور ضمن جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجدد القصف البري من قبل قوات النظام على الريف الجنوبي لإدلب، حيث استهدفت مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل والرويحة وبينين، في حين تشهد محاور التماس في جبل الزاوية، قصف واستهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري أشار يوم أمس، إلى أن المضادات الأرضية التابعة للفصائل، استهدفت 3 طائرات استطلاع روسية قرب الحدود مع لواء إسكندرون، مساء اليوم، ما أدى إلى إسقاطها، حيث سقطت الأولى في أجواء جبل الدويلة في محيط مدينة كفرتخاريم والثانية بالقرب من الأجواء الغربية لبلدة سرمدا، والثالثة في أجواء بلدة بداما في ريف إدلب.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن القوات التركية شغلت منظومة دفاع جوي في المنطقة الحدودية، دون ورود معلومات إضافية.