قصف واستهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل على محاور بريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان فجر وصباح اليوم الجمعة، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام، على أماكن في بلدات وقرى ضمن ريف إدلب الجنوبي، في إطار الخروقات اليومية الاعتيادية ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، على صعيد متصل استهدفت الفصائل بالقذائف الصاروخية مواقع لقوات النظام في كفرنبل جنوبي إدلب.

وكان المرصد السوري نشر أمس، أن الفصائل استهدفت بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع ونقاط قوات النظام والمسلحين الموالين لها في مدينة كفرنبل ومحيطها بريف إدلب الجنوبي، رداً على قصف القرى والبلدات في ريف إدلب.

كما كان المرصد السوري وثق أمس الخميس، استشهاد مواطن جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على منطقتي البارة وكنصفرة في “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي، والذي تسبب أيضاً بوقوع 5 إصابات في صفوف المدنيين أثناء عملهم في جني محصول الزيتون.