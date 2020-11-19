قصف واستهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل على محاور جنوبي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجدد القصف البري من قبل قوات النظام على مناطق في بينين والفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل ضمن ريف إدلب الجنوبي، كما دارت اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل وهيئة تحرير الشام من طرف آخر، على محور فليفل وبينين، ترافقت مع استهدافات متبادلة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ووثق المرصد السوري يوم أمس، مقتل عنصر في صفوف الفصائل جراء قصف مدفعي على قرية تديل بريف حلب الغربي، الذي نفذته قوات النظام المتمركزة في الفوج 46 بريف حلب الغربي.

ورصد المرصد السوري، تجدد القصف الصاروخي على بلدة كنصفرة ومناطق أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية حتى الآن.