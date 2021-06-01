قصف واستهدافات متبادلة واشتباكات بين قوات النظام والفصائل على محاور في سهل الغاب وجبل الزاوية

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، من منطقة “بوتين-أردوغان”، اشتباكات شهدها محور الرويحة بريف إدلب الجنوبي خلال ساعات الليل، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، وفصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” من طرف آخر، في هجوم للأول على مواقع الأخير، على صعيد متصل شهد محور المشاريع بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، استهدافات متبادلة بالرشاشات بين قوات النظام والفصائل، كما قصفت قوات النظام مناطق في الفطيرة وسفوهن وفليفل والبارة ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد أمس، تجدد القصف البري من قبل قوات النظام على ريفي إدلب وحماة، حيث استهدفت بقذائف المدفعية مناطق في بينين ومجدليا وكنصفرة والبارة وفليفل والفطيرة جنوبي إدلب، وخربة الناقوس والمنصورة ومحيطها بسهل الغاب شمال غربي حماة، ما أدى لاندلاع النيران في أراضي زراعية في سهل الغاب، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.