قصف واستهدافات واشتباكات بين قوات النظام والفصائل الموالية لأنقرة غرب “عاصمة الإدارة الذاتية” شمالي الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الجمعة، اشتباكات بين قوات النظام من طرف، والفصائل الموالية لأنقرة من طرف آخر، في محيط قرية جديدا الواقعة غرب ناحية عين عيسى، ضمن ريف الرقة الشمالي، تترافق مع قصف مكثف واستهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، فيما لم تتدخل قسد بالاشتباكات إلى الآن.

وكان المرصد السوري رصد في 21 نيسان/أبريل الجاري، قصفًا متبادلًا بين قوات النظام من جهة، والقوات التركية والفصائل الموالية لها، على مواقع السيطرة في منطقة خط الساجور في ريف منبج شرقي حلب، كما سقطت قذائف على قرية العمارنة بريف جرابلس مصدرها الضفة المقابلة لنهر الفرات التي تسيطر عليها قوات مجلس منبج العسكري.