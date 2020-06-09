قصف واشتباكات بين “جيش مغاوير الثورة” وقوات النظام في منطقة التنف ضمن البادية السورية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات شهدتها منطقة الـ 55 كم الواقعة في البادية السورية على الحدود السورية – الأردنية، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، و”جيش مغاوير الثورة” العامل في التنف من طرف آخر، ترافقت مع استهدافات متبادلة، ومعلومات عن خسائر بشرية

وكان المرصد السوري أشار في الـ 15 من شهر مايو الفائت، إلى اجتماع جرى بين وفد من “قسد” وقيادات من “قوات مغاوير الثورة” و”قوات النخبة” العاملة ضمن منطقة التنف في البادية السورية، تمحور حول تقدم مشترك لتلك القوات في منطقة البادية وشن عمليات عسكرية ضد القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها، بدعم من التحالف الدولي بغية إغلاق طريق طهران – بيروت الدولي بشقه السوري.