قصف واشتباكات على محاور خط الساجور شرقي حلب.. وارتفاع عدد الخسائر البشرية في عملية تسلل على مواقع الفصائل الموالية لتركيا

قصف واشتباكات على محاور خط الساجور شرقي حلب.. وارتفاع عدد الخسائر البشرية في عملية تسلل على مواقع الفصائل الموالية لتركيا

محافظة حلب: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفًا متبادلًا واشتباكات متقطعة بين مجلس منبج عسكري من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على خط الساجور في ريف منبج شرقي حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر في فصيل الجبهة الشامية الموالية لتركيا، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها، أمس، أثناء تسلل عناصر مجلس منبج العسكري إلى مواقعهم في قرية بصلجة جنوب بلدة الغندورة في ريف حلب الشرقي.

وبذلك يرتفع عدد القتلى إلى عنصرين و4 جرحى.

وكان المرصد السوري قد وثّق مقتل عنصر وإصابة 5 آخرين من الفصائل الموالية لتركيا، بعضهم جراحهم خطيرة، في عملية تسلل لعناصر مجلس منبج العسكري المنضوي تحت قيادة “قسد”، على مواقع الفصائل الموالية لتركيا، على محور قرية بصلجة جنوب الغندورة في ريف حلب الشرقي.

نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان رصدوا، قصفًا صاروخيًا مكثف نفذته الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، استهدف ناحية العريمة الغربي والشمالي في الريف الغربي لمدينة منبج، تزامن ذلك مع اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة اندلعت على محاور الدندنية والجاموسية بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات “مجلس منبج العسكري” من جهة أُخرى، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.