قصف واشتباكات عنيفة بين الفصائل والجهاديين وقوات النظام جنوب مدينة إدلب

شنت قوات النظام والمسلحين الموالين لها هجوماً عنيفاً بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، على محور فليفل والصالحية بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، حيث دارت اشتباكات عنيفة مع الفصائل ومجموعات جهادية واستمرت حتى الفجر، ترافقت مع قصف واستهدافات مكثفة ومتبادلة، الأمر الذي أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، على صعيد متصل، جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على مناطق عدة في جبل الزاوية جنوب إدلب، وسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي

ورصد المرصد السوري يوم أمس، تحليق لمروحيات تركية عند الحدود السورية مع لواء إسكندرون تزامنا مع نقل الجنديين التركيين إلى المشافي التركية من معبر باب الهوى الحدودي، بعد مقتل أحدهم وإصابة الآخر، جراء عملية اغتيال طالتهم بعد إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين على الطريق الواصل بين مدينتي إدلب وسرمين قرب النقطة التركية في المنطقة.