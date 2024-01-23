قضوا في اشتباك مع الجيش الأردني.. العثور على 6 جثث متفسخة لمهربين في منطقة واقعة على الحدود السورية- الأردنية

محافظة درعا: قتل 6 من مهربين في اشتباكات متقطعة دارت بينهم وبين الجيش الأردني في وقت سابق من هذا الشهر، في المنطقة الواقعة بين بلدتي الأكيدر ونصيب جنوب شرقي درعا على الحدود السورية الأردنية، حيث عثر على جثثهم متفسخة، وتظهر عليها أثار طلقات نارية، وجرى نقلهم إلى المستشفى الوطني في درعا.

وتواصل السلطات الأردنية عملياتها لملاحقة تجار المخدرات ومكافحة عمليات تهريبها من داخل الأراضي السورية باتجاه أراضيه عبر طرق التهريب من خلال مهربين مرتبطين بحزب الله اللبناني.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 19 كانون الثاني، بأن الأردن صعدت من ضرباتها الجوية واستباحتها للأراضي السورية بالآونة الأخيرة بشكل كبير جداً، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، 3 استهدافات جوية منذ مطلع العام الجديد وتحديداً منذ الخامس منه، وأسفرت تلك الضربات عن مقتل واستشهاد 14 شخص جلهم من المدنيين، بينهم طفلتين و6 سيدات، ومن ضمن القتلى أشخاص معروفين بتجارة المخدرات أيضاً، كما تسببت الضربات بتدمير ممتلكات مدنيين، ومواقع ومستودعات للمخدرات.

بالإضافة للضربات الجوية، شنت القوات الأردنية عملية أمنية في السابع من كانون الثاني واشتبكت مع مهربين لأكثر من 10 ساعات بشكل متقطع، عند الحدود السورية-الأردنية، ما أدى لمقتل 5 من المهربين وإصابة آخرين منهم، فضلاً عن اعتقال 15 من المهربين على يد القوات الأردنية، كذلك جرى العثور على كمية كبيرة من المخدرات بحوزة المهربين وهي عبارة عن 627,000 حبة كبتاغون و 3439 كف من مادة الحشيش المخدر.