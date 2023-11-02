قضية ثأر تشعل اشتباكات مسلحة بين عائلتين وتخلف قتيلين بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: قتل شاب برصاص أحد أبناء عمومته على خلفية تجدد قضية ثأر قديم بين العائلتين، أدى إلى نشوب اشتباك مسلح بينهما، كما قتل رجل مسن برصاصة طائشة، نتيجة الاشتباكات الدائرة بين الطرفين، في بلدة الكشكية ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قسد بريف ديرالزور الشرقي.

وبذلك، يرتفع عدد الاقتتالات نتيجة الأخذ بالثأر والاشتباكات العائلية والعشائرية وفوضى انتشار السلاح بشكل عشوائي بين المدنيين، ضمن مناطق “الإدارة الذاتية، إلى 118 اقتتال، أسفرت عن مقتل 77 شخص بينهم 6 أطفال و4 سيدات، وإصابة 144 بينهم 8 سيدات و5 أطفال، منذ مطلع العام 2023، توزعوا على النحو التالي:

– 83 في دير الزور أسفر عن مقتل 44 شخص بينهم 5 أطفال و3 سيدات وإصابة 82 آخرين بينهم 7 سيدات و4 أطفال.

– 10 في الحسكة أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 13 بجراح بينهم سيدة وطفل.

– 20 في الرقة، أسفر عن مقتل 18 شخص بينهم سيدة وطفلة وإصابة 42 بجراح.

– 5 في ريف حلب أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجراح.