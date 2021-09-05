قطر تدين الهجوم الوحشي للنظام السوري على درعا

أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، الهجوم الوحشي لقوات النظام السوري على درعا، واعتبرته “امتداداً لسلسلة الجرائم النكراء التي ظل يرتكبها النظام في حق الشعب السوري خلال السنوات الماضية”.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أصدرته اليوم، أن “الجرائم المروعة التي مارسها النظام السوري في درعا أدت إلى نزوح عشرات الأسر، الأمر الذي يخالف القانون الإنساني الدولي ويستوجب تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والوصول الآمن والمستدام ودون عوائق إلى جميع المحتاجين”.

وجددت الوزارة التأكيد على “موقف دولة قطر الثابت بدعم الجهود الدولية التي تهدف إلى التوصل لحل سياسي لإنهاء الأزمة السورية وفقا لبيان جنيف 1 لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار رقم 2542 الذي يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار ويحفظ وحدة سورية واستقلالها”.

المصدر: العربي الجديد