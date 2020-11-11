قطع طرقات وعبارات مناوئة للنظام على الجدران.. بلدات حوران تتضامن مع الكرك الشرقي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن شبان ورجال في بلدة الغارية الشرقية بريف درعا الشرقي، قاموا بعد منتصف الليل بإغلاق الطرقات في البلدة عبر إطارات مطاطية جرى حرقها من قبلهم، وذلك تضامناً مع الأحداث التي تشهدها بلدة الكرك الشرقي، على صعيد متصل رصد المرصد السوري عبارات خطها أهالي وسكان بلدة جاسم على جدران البلدة، تضامناً مع الكرك الشرقي، جاء في بعضها “كلنا الكرك، من جاسم إلى الكرك حوران جسد واحد، وإن عدتم عدنا يا كلاب الأسد”.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى تظاهر العشرات في كل من درعا البلد وناحتة والمتاعية ضمن محافظة درعا، نصرة لبلدة الكرك الشرقي بريف درعا المحاصرة من قبل قوات النظام، للمطالبة بسحب تلك القوات والمسلحين الموالين لها من المنطقة.