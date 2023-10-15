قلة فرص العمل وتردي الأوضاع المعيشية.. واقع مرير يلقي بثقله على الطبقة الفقيرة من أهالي الرقة 

تعرف مدينة الرقة منذ تأسيس أول مركز محافظة في خمسينيات القرن العشرين “محافظة الرشيد سابقاً” بأنها سلة غذاء سوريا من حيث المحاصيل الزراعية المتنوعة والأكثر منها الاستراتيجية “القمح الشعير القطن ” وكون المنطقة وافرة بالأراضي الزراعية وتوفر موارد مياه طبيعية “نهر الفرات وبحيرته ونهر الجلاب ونهر البليخ ” فكانت الأوفر حظاً من بين المحافظات السورية من حيث قلة تكلفة الخبز “المحلي” وتوافره وجودته.

تقول السيدة (م. س) “66” عاما وهي من سكان حي الفردوس بالرقة، منذ نشأة مركز المدينة وقبل ظهور الأفران العامة والآلية، كنا ندخر القمح في المواسم من أراضينا ونقوم بتنقيته ووضعه ضمن أكياس قماش “شوال” ضمن صناديق خشبية ضخمة “عنابر” في منازلنا التي كانت كبيرة وغرف خاصة بالتخزين ونقوم بطحن القمح في طاحونتين الأولى ” طاحونة حج أحمد السعيد ” والثانية ” طاحونة عبدالله الفرج ” وتخزن كل عائلة حاجتها الأسبوعية من الطحين في براميل من التوتياء والحديد أيضاً ضمن المنزل وكان هناك فرن بدائي لشخص أرمني “جانو” نقوم بأخذ الطحين لعجنه وإعداده لصناعة الخبز أما الاحتياج اليومي فكان ضمن “الصاج والتنور المنزلي”.

تطورت مع مرور المسألة وأصبح مطلع الثمانينات صوامع الرقة ومطاحن كبرى تتبع للحكومة بالإضافة لأفران آلية فأصبحت مسألة الخبز أمراً هيناً لكن منذ عامين ومنذ أن اعتمدت “الإدارة الذاتية” قانون “مندوب الخبز” وتقليص حصة الفرد “رغيفان ” أصبح مؤرقاً صعباً وهاجس خوف من قبل أغلب الأسر بالرقة خوفاً من عدم القدرة على تأمين “خبز المعيشة ” بالإضافة للألفاظ السوقية والزجر من قبل بعض المندوبين .

تضيف قائلة، اشتهر رغيف الخبز وعرف في الأوساط الأدبية باقترانه بوسائل ” الخدر” والحشيش كالتي تحدث عنها الشاعر السوري الراحل “نزار قباني ” في قصيدته المشهورة “خبز وحشيش وقمر” التي نقد فيها الواقع السوري والمعاناة التي مرت ستينيات القرن الماضي واتكال الشعوب العربية على الليالي المقمرة والحشيش والخدر لتأمين قوت حياتهم ” الخبز”.

بالعودة لموضوع الحشيش بالرقة والذي أضحى أمراً معروفاً عند السكان المحليين في الوقت الراهن بعد أن تحولت سورية إلى بلد مصدر للمخدرات “دولة الكبتاغون والكريستال ” لكن الأمر يعود سابقاً في سبعينيات القرن الماضي في مركز مدينة الرقة عبر عدة مقاهٍ “كان ياما كان حانة أبو النواس – الكهف ” وكان الحشاشون فقط من الطبقة المخملية وبشكل مخفي من فوبيا ” العيب والحرام ” آنذاك.

يقول الناشط الصحفي “أبوعدي ” من مدينة الرقة للمرصد السوري، لم تعرف الرقة سابقاً بظاهرة ” تعاطي المخدرات” إلا فئة قليلة من المجتمع وكان أغلب الحشاشون من رواد بعض المقاهي والخمارات المعدودة بالرقة كون المجتمع ذا طابع عشائري قبلي تطفو عليه أحكام “الحرام والعيب ” وهو أمر يجعل العديد من المتعاطين ينظمون جلسات سرية خوفاً من الفضيحة والصيت غير المحمود ونظرة السكان لكن مع تقادم السنين وغياب الرادع القانوني والأحكام المشددة بالتجارة والتعاطي منذ بداية الحراك السلمي بسورية وسيطرة وتعاقب الفصائل العسكرية للجيش الحر 2013 بدأت الظاهرة بالنمو شيئاً فشيئاً.

ويتابع : سيطر تنظيم “الدولة الإسلامية” على الرقة منذ العام “‪2014-2017‬” وأصدر عدة أحكام بحق المدخنين ومتعاطي المخدرات والحشيش كانت تقتصر على “25 جلدة ودورة شرعية ” أي أن حكم المدخن وحكم متعاطي الحشيش والحبوب المخدرة كان ضمن تبويب واحد “25 جلدة للدخان والحشيش ” و “80 جلدة للخمور والمشروبات الروحية “.

الرقة اليوم مقسمة لثلاث مناطق نفوذ ” النظام و”قسد” وفصائل عسكرية موالية لتركيا ” والأخطر منها في الريف الجنوبي الغربي” دبسي عفنان ” والشرقي” السبخة – الشريدة – غانم العلي – المغلة ” تحت سيطرة النظام السوري والميليشيات الإيرانية والعراقية التي يفصلها عن قرى ومركز المدينة “نهر الفرات ” مما جعلها خصبة لعمليات التهريب والترويج ” الحشيش والكريستال والحبوب المخدرة ” مما جعلها متداولة بشكل كبير ورائجة لقلة ثمنها وتوفرها المستمر في الأحياء والقرى بل وحتى المخيمات العشوائية.

(ع.ب) “25 عاما” وهو اسم مستعار لشاب يعمل في بيع الأدوات المنزلية في شارع القوتلي في حديثه للمرصد السوري، “سيجارة الحشيش” شأنها كشأن “النارجيلة” والمشروبات الكحولية فهي تفضي إلى شعور بالفرح والخدر ونعاس جميل بعد يوم شاق من العمل وأنا لست مدمناً عليها بشكل دائم أحياناً اقتني ” قرش حشيش ” وهو ما يصنع “18 سيجارة ” وبأقل تكلفة من باقي المخدرات ” الأتش بوز –الحجر ” لكنني تغلبت على نفسي وتركت ” الصاروخ ” كناية عن سيجارة الحشيش.

ويضيف، الخبز هو إكسير الوجود للناس الطبيعيين والذين لا هم لهم ولا فقر ولا مشاكل أما الحشيش ” هو خبز قوت المقهورين ” وهو هروب نحو عالم افتراضي من النسيان كما مدمني ” القهوة” يصفونها ” خمرة الصالحين ” فنحن نقول ” الحشيش ” خبز حياة المكلومين .

ليس بعيدا عن الخبز والحشيش تعاني العديد من العوائل القاطنة بالرقة بقسميها “السكان المحليين، والوافدين النازحين” من فقر مدقع في ظل ارتفاع سعر الصرف لليرة السورية أمام الدولار الأمريكي الذي بلغ سقف 14000ليرة مقابل دولار واحد، وغياب دور فاعل للمنظمات العاملة بالرقة في احتواء أزمة المعيشة وانتشار البطالة وعمالة النساء والأطفال.

(أم خالد) “65عاماً” وهي من أهالي الرقة وتقطن في حي الانتفاضة الشعبي تقول للمرصد السوري، حال بنا الوقت الصعب والمعيشة الشاقة للعمل وأفراد عائلتي في التجوال على الخرائب والحاويات لالتقاط ما يتم بيعه من بلاستيك ومعادن، وأنا لا أرى عيباً في التقاط الخردوات والكرتون من الأسواق والأحياء فهي مهنة كباقي المهن التي لا أراها عيبا، ففي وقتنا الحاضر الوضع المعيشي أسوأ ما يكون فالغلاء الفاحش وقلة الدعم من المعنيين بالطبقات الفقيرة والأرامل والمطلقات قد جعل من العوائل الأكثر هشاشة بالمجتمع والأشد فقراً للعمل في أسوأ الظروف.

وأنا بعمري الستيني أعمل على الذهاب للأسواق والبحث عن ما يباع من مما لا يلزمه ويستعمله الناس وأجمعه وأبيعه للمحلات من تجار الخردة لكنني لا أتسول ولا أنتظر رحمة من أي أحد ولا أجدها معيبة تلك المهنة ففي النهاية أعود على أطفالي وأحفادي الأيتام بالخبز والغذاء ولا أحتاج منة أو مساعدة من أحد.

(ر.ع) سيدة “40عاماً” من منطقة البصيرة وتقطن مع عائلتها في مخيم سهلة البنات العشوائي شرق الرقة تقول في حديثها للمرصد السوري، اضطررت وعائلتي وأقربائي للنزوح تجاه الرقة والسكن في مخيم سهلة البنات الذي يتم حاليا تفكيكه من قبل مكتب المنظمات بالرقة ونقل العوائل نحو مخيم العدنانية غرب الرقة، خلال عامين لم أجد أمامي من فرصة للعمل سوى حلين “أحلاهما مر” الأول هو في خانات تربية الأغنام القريب من المخيم والثاني هو العمل ضمن ورشات التقاط المخلفات من معادن وبلاستيك و”اليومية” مع النساء الباقيات من المخيم في مجمع القمامة القريب.

العمل في خانات تربية الأغنام كان موحشاً ومتعباً والمردود ليس ثابت بالإضافة لوجود الرجال وأنا “أرملة” مما يجعلني عرضة للتنمر والسخرية وكلام الناس فاضطررت إلى النزول مع ما يقارب 25 امرأة إلى مكب النفايات المقابل للمخيم.

نعمل منذ الصباح الباكر الساعة الثامنة وحتى الساعة الخامسة عصرا ضمن ورشات عمل بيومية مقطوعة قدرها 5000 ليرة سورية بحيث نقوم بحمل أكياس نايلون كبيرة ونقوم بنبش القمامة بأدوات حديدية بدائية بعد تكويمها ومن ثم عزل وتصنيف المواد وفق نوعها “البلاستيك المعادن المطاط”.

لا أكترث لما يسمى التلوث أو الصحة أو مخاطر العمل فكثيراً ما نتعرض للجروح والحروق بالإضافة للأمراض الصدرية والتنفسية نتيجة تنفس المواد المحترقة في مجمع النفايات “الجوع كافر” وهو أشد من الممرض وأخطرها، لكن صليل الأمعاء الخاوية وعزيف الجوع لأطفالي يجهدني أكثر.