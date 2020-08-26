قناصات “تحرير الشام” تقتل اثنين من قوات النظام غربي حلب.. والأخيرة تجدد قصفها على بلدات وقرى جنوبي إدلب

رصد المرصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل والحلوبة ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، على صعيد متصل قتل عنصرين في قوات النظام جراء استهدافهما بقناصات “هيئة تحرير الشام” على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي.

وأشار المرصد السوري مساء أمس، إلى أن الفصائل المقاتلة، استهدفت عنصرا في قوات النظام على محور جوباس في ريف إدلب، ما أدى إلى مقتله على الفور.

على صعيد متصل، قتل عنصر في قوات النظام وأصيب آخرين، اليوم، جراء استهدافهم من قبل عناصر غرفة عمليات “الفتح المبين” بقذائف صاروخية (B9)، على محور حرش بينين جنوب إدلب.