قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب تودي بحياة طفل في ريف درعا 

محافظة درعا: وثق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفل وإصابة آخر، نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب في محيط بلدة ابطع بريف درعا.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 570 شخصاً، بينهم 78 مواطنة و190 طفلاً.