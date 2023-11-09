قنصاً برصاص فصائل “الجيش الوطني”.. إصابة عنصر من قوات النظام بريف حلب الشمالي

محافظة حلب: أصيب عنصر من قوات النظام بجراح بلبغة جراء استهدافه بطلقة قناص من فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا على محور قرية مديونة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام بريف حلب الشمالي، حيث جرى نقله إلى المشفى لتلقي العلاج.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 7 تشرين الثاني الجاري، قصف القوات الكردية بقذائف المدفعية الثقيلة القاعدة التركية في قرية الأزرق بريف الباب شرقي حلب، وذلك رداً على استهداف القوات التركية قرية خربة الشعالة بريف حلب الشرقي ضمن مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام في ريف حلب الشمالي والشرقي.