قنصاً برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين”.. مقتل عنصر وإصابة آخر من قوات النظام على محور الكبينة بريف اللاذقية الشمالي

قنصاً برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين”.. مقتل عنصر وإصابة آخر من قوات النظام على محور الكبينة بريف اللاذقية الشمالي

قتل عنصر من قوات النظام وأصيب آخر، قنصاً برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور تلال الكبينة بجبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، وينحدر القتيل من ريف دمشق.

وبذلك، يرتفع إلى 554 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 365 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 246 من العسكريين و 187 من المدنيين بينهم 42 طفل و22 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 96 من المدنيين بينهم 13 سيدة و36 طفل وعنصر بالدفاع المدني، وممرض بقصف بري لقوات النظام

-350 عنصر من قوات النظام بينهم 24 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 80 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 14 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– 5 من الجبهة الوطنية للتحرير.