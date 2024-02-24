قنصاً برصاص قوات سوريا الديمقراطية.. مقتل حارس في جمعية زراعية وإصابة مواطن في العشارة بريف دير الزور الشرقي

قنصاً برصاص قوات سوريا الديمقراطية.. مقتل حارس في جمعية زراعية وإصابة مواطن في العشارة بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: قتل مواطن يعمل كحارس في جمعية زراعية لضخ المياه إلى الأراضي الزراعية وأصيب مواطن آخر في مدينة العشارة ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الشرقي، جراء استهدافهما برصاص قناصة مصدرها قوات سوريا الديمقراطية المتمركزة في بلدة درنج شرقي دير الزور.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليون إقدام عناصر قوات سوريا الديمقراطية المتمركزين ضمن نقاط عسكرية لهم على ضفة نهر الفرات الشرقية في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، على إطلاق النار باتجاه مسلحين محليين في الضفة المقابلة لنهر الفرات من جهة بلدة بقرص ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية، وذلك أثناء محاولتهم العبور باتجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي.