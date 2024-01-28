قنصاً برصاص “هيئة تحرير الشام”.. مقتل عنصر من قوات النظام بريف حلب الغربي

قتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص سرايا القنص التابعة لهيئة تحرير الشام على محور ميزناز بريف حلب الغربي ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

وفي السياق، استهدفت فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” براجمات الصواريخ مواقع لقوات النظام على محوري حزارين وكفرنبل بريف إدلب الجنوبي.

وبذلك، يرتفع إلى 31 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 33 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 10 من العسكريين و 36 من المدنيين بينهم 4 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 7 من المدنيين بينهم طفلين

– 22 من قوات النظام بينهم ضابط

– 2 من “هيئة تحرير الشام”