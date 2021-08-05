قنصًا برصاص عناصر قوات النظام.. مقتل اثنين من القوات الخاصة في هيئة “تحرير الشام” على محاور جبل الزاوية

محافظة إدلب: وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل اثنين من عناصر القوات الخاصة في هيئة “تحرير الشام” جراء استهدافهم من قِبل قناصي قوات النظام على محور الفطيرة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وشنت طائرات حربية روسية صباح اليوم الخميس، غارات على أماكن في محيط بلدة البارة، على مقربة من النقطة العسكرية التركية في المنطقة هناك، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، على صعيد متصل قصفت قوات النظام أماكن في محيط بلدة تقاد بريف حلب الغربي، في حين استهدفت الفصائل بالقذائف الصاروخية أماكن في جورين بريف حماة الغربي، ضمن مناطق نفوذ النظام، ولا أنباء عن إصابات حتى اللحظة.