قنصاً برصاص “الهيئة”.. مقتل عنصر من قوات النظام على أحد محاور ريف اللاذقية

قتل عنصر من قوات النظام ينحدر من بلدة بقرص بريف دير الزور الشرقي وهو أحد أبناء قبيلة البوسرايا، قنصاً برصاص هيئة تحرير الشام على أحد محاور ريف اللاذقية.

وبذلك، يرتفع إلى 77 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 80 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 30 من العسكريين 48 من المدنيين بينهم 6 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 11 من المدنيين بينهم 4 أطفال وسيدة

-44 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 17 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر