قوات “التحالف الدولي” تجري تدريبات عسكرية في قاعدة “التنف” ضمن منطقة الـ55 كيلو متر

أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بسماع دوي عدة انفجارات بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس ناجمة عن تدريبات عسكرية أجرتها قوات “التحالف الدولي” في قاعدة “التنف” في منطقة الـ55 كيلو متر عند مثلث الحدود السورية – الأردنية – العراقية، حيث استخدمت فيها الذخيرة الحية، وسط تحليق للطيران الحربي في أجواء المنطقة.

وتجري قوات “التحالف الدولي” بشكل مستمر تدريبات عسكرية في جميع قواعدها العسكرية في سوريا تهدف لرفع الجاهزية القتالية تحسباً لأي هجوم ضد القواعد.

وفي 14 أيار الجاري، أقدم مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية على مهاجمة نقطة عسكرية تابعة لفصيل “جيش سورية الحرة”، في مخيم الركبان الواقع ضمن منطقة الـ55 كيلو متر عند مثلث الحدود السورية – الأردنية – العراقية، مما أدى لإصابة عنصر من الفصيل بجراح، دون معرفة الجهة التي نفذت هذا الهجوم.