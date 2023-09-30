قوات “التحالف الدولي” تدفع بتعزيزات عسكرية إلى قواعدها بريف الحسكة

محافظة الحسكة: استقدمت قوات “التحالف الدولي” رتلا جديدا إلى الأراضي السورية عبر معبر الوليد الحدودي قادما من إقليم كردستان العراق، وضم الرتل 20 شاحنة تحمل مولدات كهربائية ضخمة وصهاريج الوقود ومعدات لوجستية، توجهت نحو قواعد التحالف بريف الحسكة.

وأشار المرصد السوري في 27 أيلول الجاري إلى أن قوات “التحالف الدولي” استقدمت قافلة عسكرية من إقليم كردستان العراق، ووصلت 36 شاحنة وصهريج وقود وأسلحة ثقيلة ومعدات عسكرية ومواد لوجستية إلى معبر الوليد الحدودي، واتجهت نحو قواعد “التحالف الدولي” بمحافظة الحسكة.