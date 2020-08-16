قوات “التحالف الدولي” تستقدم تعزيزات عسكرية ولوجستية نحو قواعدها في ريف الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، وصول قافلة مساعدات عسكرية ولوجستية لـ”التحالف الدولي” إلى مناطق نفوذ “قسد” في شمال شرق سورية.

وتتألف القافلة من نحو 25 شاحنة، بالإضافة إلى عربات عسكرية، اتجهت من مدينة الشدادي إلى القواعد العسكرية في ريف الحسكة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 13 آب/أغسطس، رتلا لقوات “التحالف الدولي”، دخل من معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان العراق، وتوجه نحو قواعد “التحالف الدولي” في ريف الحسكة.

ويضم الرتل 40 شاحنة محملة بالمعدات العسكرية واللوجستية.

وكان المرصد السوري رصد، في 5 آب/أغسطس، دخول قافلة لـ”التحالف الدولي” من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق.

وتتألف القافلة من 30 شاحنة تحمل موادا لوجستية وكتل خرسانية، رفقة عربات مصفحة، اتجهت إلى القواعد العسكرية في ريف الحسكة.