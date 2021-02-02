قوات التحالف الدولي تنفذ عملية إنزال وتعتقل شخص متهم بالعمل لصالحها في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: نفذت قوات التحالف الدولي عملية إنزال جوي في بلدة الطيانة بريف ديرالزور الشرقي، بعد إغلاق الطرق المؤدية للبلدة من قِبل قوات سوريا الديمقراطية، واعتقلت شخص من منزله يتهمه أهالي البلدة بالتعامل مع التحالف الدولي وتسليم عدد كبير من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وأشار المرصد السوري في 25 يناير/كانون الثاني المنصرم، إلى أن قوة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية وبإسناد من قوات التحالف الدولي، عمدت إلى مداهمة منزل في منطقة تل حميس بريف الحسكة الشمالي الشرقي، وقامت باعتقال شخص يعمل كمهرب ضمن مخيم الهول جنوب شرق الحسكة، ولديه صلة بخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” المتواجدة هناك، والمسؤولة عن عمليات القتل التي تجري بشكل دوري في “الدويلة”.