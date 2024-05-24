قوات “التحالف الدولي” و”قسد” تجريان تدريبات عسكرية في قاعدة تل بيدر بريف الحسكة

محافظة الحسكة: سمع دوي انفجارات متتالية في قاعدة تل بيدر التابعة لقوات “التحالف الدولي” في ريف الحسكة، نتيجة إجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، وبمشاركة قوات سوريا الديمقراطية في القاعدة، ووفقاً للمعلومات، فإن التدريبات تضمنت تدريب القوات على كيفية تحرير الرهائن، وذلك لرفع مستوى القدرات لقواتها ضمن مناطق نفوذها.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء أمس استقدام قوات “التحالف الدولي” طائرة شحن تحمل على متنها مضادات طيران ومعدات عسكرية ومواد لوجستية لقاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة قادمة من العراق، وسط تحيلق للمروحيات والمسيرات الأمريكية في سماء المنطقة، وذلك في إطار تعزيز القاعدة العسكرية تحسباً لأي هجمات محتملة.